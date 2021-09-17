У Конгресі США розглядають збільшення військової допомоги Україні

У Конгресі США запропонували збільшити на 50 мільйонів доларів розмір допомоги Україні в сфері безпеки.

Про це йдеться у проекті оборонного бюджету США на наступний, 2022-й фіскальний рік.

В одному з пунктів прописано, що Конгрес США просять санкціонувати збільшення на $50 млн допомоги в рамках ініціативи зі сприяння безпеці України.

Як пояснила посол України в США Оксана Маркарова, якщо проект бюджету буде ухвалено з цією поправкою, розмір допомоги нашій країні зросте до 300 млн доларів.

– Вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір безпекової допомоги Україні до 300 млн доларів в оборонному бюджеті США на 2022 рік. Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами Конгресу США, – наголосила Маркарова.

Нещодавно в США заговорили про можливість постачання Україні систем протиповітряної оборони Залізний купол (Iron Dome), яку, наприклад, активно використовують в Ізраїлі.

В Офісі президента повідомляли, що відповідні домовленості були досягнуті під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США. Зазначалося, що продаж або передача Україні нових систем ППО передбачена поправкою до проекту оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2022 рік.

Однак у Білому домі поки не підтвердили інформацію, що США можуть поставити Україні систему протиракетної оборони Залізний купол.