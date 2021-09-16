В Белом доме не подтвердили возможность поставок системы Железный купол Украине

В Белом доме не подтвердили информацию, что США могут поставить Украине систему противоракетной обороны Железный купол.

Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге 15 сентября.

Она не смогла дать четкий ответ на вопрос по этому поводу. По словам Псаки, ей это надо уточнить у своей команды.

— Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США. — Ред.), но конкретику нужно уточнить, — сказала представитель Белого дома.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Железный купол.

Продажа или передача Украине новых систем может быть предусмотрена поправкой к проекту оборонного бюджета США на 2022 год.

Железный купол является одной из самых эффективных в мире систем для отражения ракет малой дальности. По данным израильской армии, в последние годы он отразил около 90% ракет, которыми обстреливали Израиль.