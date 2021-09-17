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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального

Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

— Сеть сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального, они так же попали у нас сегодня под санкции, – заявил он.

Кроме того, Данилов заявил, что Украина введет санкции из-за выборов в Государственную думу России на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

По словам секретаря СНБО, все участники этого процесса, которые принимают участие, члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями Украины.

Также Данилов рассказал, что СНБО разработал и запустил систему мониторинга олигархов. Эта система имеет три уровня работы и может работать с открытыми документами, с документами для служебного пользования, и документами, имеющими гриф секретно.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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