РНБО розробила і запустила систему моніторингу олігархів

Рада національної безпеки та оборони розробила систему моніторингу діяльності олігархів. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

– В апараті РНБО розроблена та введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційна аналітична система третього класу найвищого рівня складності, яка зможе займатися перевіркою тих людей, які після ухвалення закону про олігархів у Верховній Раді мають бути під системою нашого моніторингу, – пояснив він.

За словами Олексія Данілова, ця система має три рівні роботи і може працювати з відкритими документами, з документами для службового користування та документами, які мають гриф таємно.

Також секретар РНБО запевнив, що таких систем у нашій державі майже не існує.

Так званий законопроект про олігархів №5599 у червні цього року на розгляд Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський.

1 липня парламент підтримав документ у першому читанні. Хоча на засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти.

Крім того, у парламентському Комітеті з питань інтеграції України в ЄС рекомендували доопрацювати документ, аргументуючи це тим, що його ухвалення в чинній редакції суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

А пізніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. За її словами, результати проведеного аналізу показали невідповідність положень документа конституційним нормам. Крім того, закон порушує права та свободи людини.

Наразі документ спрямували на розгляд Венеціанської комісії для отримання експертного висновку.