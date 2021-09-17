Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти семи співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю.

– Мережа співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали безпосереднє відношення до отруєння Олексія Навального, вони так само потрапили у нас сьогодні під санкції, – заявив він.

Крім того, Данилов заявив, що Україна введе санкції через вибори в Державну думу Росії на окупованих територіях Криму і Донбасу.

За словами секретаря РНБО, всі учасники цього процесу, які беруть участь, члени виборчих комісій, агітатори, кандидати, всі спостерігачі, які є офіційними особами на цих виборах, будуть під санкціями України.

Також Данілов розповів, що РНБО розробила і запустила систему моніторингу олігархів. Ця система має три рівні роботи й може працювати з відкритими документами, з документами для службового користування, і документами, що мають гриф секретно.