Незаконні вибори в Держдуму РФ в Криму: СБУ відкрила кримінальну справу

Вересень, 20, 2021 в 19:06

У Росії протягом 17-19 вересня проходили вибори депутатів до Державної думи. Незаконне голосування проводилося і на території окупованого Криму. СБУ відкрила кримінальне провадження.

Документуються усі факти причетності до організації так званих виборів на півострові як російських посадовців, так і громадян України, які допомагали країні-агресору.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 111 ККУ – Державна зрада. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

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СБУ передала РНБО відповідні матеріали для запровадження санкцій щодо організаторів та учасників незаконних виборів на території окупованого Криму.

Йдеться про 33 кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54 членів територіальних виборчих комісій.

В Євросоюзі вже заявили, що ніколи не визнають результати виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму.

Вибори в Росії до нижньої палати парламенту та губернаторів у 12 регіонах країни тривали три дні – з 17 до 19 вересня. Прогнозовано перемогла партія Єдина Росія.