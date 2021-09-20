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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

После задержания вагнеровцев РФ начала спецоперацию против Украины – глава ВСК

Мар’яна Безугла

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу вагнеровцев Марьяна Безуглая на брифинге обнародовала данные, которые уже подтверждены показаниями свидетелей и войдут в промежуточный отчет ВСК.

По ее словам, российские спецслужбы могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе по сбору информации о наемниках ЧВК Вагнера, а после их задержания начали дезинформационную спецоперацию против Украины.

— ВСК установила, что спецлужбы РФ позволили вывоз со своей территории и территории Беларуси 33 наемников, и что подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как вагнеровцы были задержаны в Беларуси. По предварительной информации ВСК, с момента задержания наемников спецслужбы РФ переформатировали свои активные мероприятия и начали дезинформационную спецоперацию против Украины, — зачитала Безуглая предварительные выводы.

Она сказала, что ВСК собирается рекомендовать правоохранительным органам в пределах своих полномочий проанализировать имеющиеся факты о дезинформационной активности России и ее скоординированности с действиями отдельных субъектов в Украине.

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29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 наемников ЧВК Вагнера. В Украине заявили, что 28 из них причастны к военным преступлениям на Донбассе, и направили официальный запрос об экстрадиционном аресте задержанных вагнеровцев.

Но уже через неделю Беларусь отдала России 32 наемников.

Фото: Мар’яна Безугла

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