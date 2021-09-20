Після затримання вагнерівців РФ почала спецоперацію проти України – голова ТСК

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо справи вагнерівців Мар’яна Безугла на брифінгу оприлюднила дані, які уже підтвержено показами свідків та увійдуть до проміжного звіту ТСК.

За її словами, російські спецслужби могли відстежити частину заходів спецслужб і розвідки України в роботі зі збору інформації про найманців ПВК Вагнер, а після їх затримання почали дезінформаційну спецоперацію проти України.

– ТСК встановила, що спецлужби РФ дозволили вивезення зі своєї території та території Білорусі 33 найманців і що підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як вагнерівці були затримані в Білорусі. За попередньою інформацією ТСК, з моменту затримання найманців спецслужби РФ переформатували свої активні заходи і почали дезінформаційну спецоперацію проти України, – Безугла зачитала попередні висновки.

Вона сказала, що ТСК збирається рекомендувати правоохоронним органам в межах своїх повноважень проаналізувати наявні факти про дезінформаційну активність Росії та її скоординованість з діями окремих суб’єктів в Україні.

29 липня 2020 року у Білорусі затримали 33 найманців ПВК Вагнера. В Україні заявили, що 28 з них причетні до військових злочинів на Донбасі, і направили офіційний запит про екстрадиційний арешт затриманих вагнерівців.

Проте вже за тиждень Білорусь віддала Росії 32 найманців.

Фото: Мар’яна Безугла