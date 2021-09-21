Народный депутат Украины от партии Голос Инна Совсун посетила Марш равенства в Киеве, поскольку убеждена, что ни одного человека нельзя наказывать за то, кого он любит.

– Представители ЛГБТ-сообщества существовали во все времена. Это не современная новация, это то, что всегда существовало. Менялось лишь отношение к этим людям. Западные общества становятся более открытыми, инклюзивными к этим людям. Нам нужно признавать, что в Украине представители ЛГБТ-сообщества также есть, – заявила нардеп в эфире Свободы слова на ICTV.

По словам нардепа, такие люди учатся в украинских университетах, работают врачами, учителями и воюют на Востоке за нашу независимость.

– Представители ЛГБТ-сообщества выходят и говорят, что не чувствуют себя защищенными, сталкиваются с дискриминацией и стереотипами, им бывает тяжело в общении с другими людьми, их бьют на улицах. Ни одного человека не должны бить на улице просто из-за того, кого она или он решили любить. Мы все должны иметь возможность любить тех, кого хотим, – убеждена нардеп.

То, что таких людей наказывают и создают ли им из – за этого проблемы-неприемлемо для современного европейского общества.