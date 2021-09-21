Народний депутат України від партії Голос Ірина Совсун відвідала Марш рівності в Києві, оскільки переконана, що жодну людину не можна карати за те, кого вона любить.

– Представники ЛГБТ-спільноти існували у всі часи. Це не є сучасною новацією, це щось, що завжди існувало. Змінювалося лише ставлення до цих людей. Західні суспільства стають більш відкритими, інклюзивними до цих людей. Нам потрібно визнавати, що в Україні представники ЛГБТ-спільноти також є, – заявила нардеп в ефірі Свободи слова на ICTV.

За словами нардепа, такі люди вчаться в українських університетах, працюють лікарями, вчителями та воюють на Сході за нашу незалежність.

– Представники ЛГБТ-спільноти виходять і кажуть, що не почуваються захищеними, стикаються із дискримінацією та стереотипами, їм буває тяжко в спілкуванні з іншими людьми, їх б’ють на вулицях. Жодну людину не повинні бити на вулиці просто через те, кого вона або він вирішили любити. Ми всі повинні мати можливість любити тих, кого хочемо, – переконана нардеп.

Те, що таких людей карають та чи створюють їм через це проблеми – є неприйнятним для сучасного європейського суспільства.