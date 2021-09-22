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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Выборы мэра Кривого Рога рекомендуют назначить на март 2022 года

вибори в раду

Выборы мэра Кривого Рога могут состояться в марте 2022 года, если эту дату утвердят нардепы.

Так, 22 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал назначить дату голосования на 27 марта 2022 года.

Теперь это решение должны рассмотреть народные депутаты в сессионном зале.

Сейчас временно обязанности мэра Кривого Рога исполняет Юрий Вилкул. 25 августа путем тайного голосования местных депутатов он был избран и секретарем горсовета.

Внеочередные выборы в городе вынуждены назначить, поскольку 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное на веранде собственного дома.

По факту его гибели открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Предварительной версией следствия по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова является самоубийство. В то же время версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства правоохранители опровергли.

Следователи просмотрели видео с места происшествия и выяснили, что накануне трагедии Павлов находился дома один, и информации о том, что там был еще кто-то, нет.

Источник: Комитет по вопросам организации государственной власти

Фото: УНИАН

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