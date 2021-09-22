Вибори мера Кривого Рогу рекомендують призначити на березень 2022 року

Вибори мера Кривого Рогу можуть відбутися у березні 2022 року, якщо цю дату затвердять нардепи.

Так, 22 вересня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував призначити дату голосування на 27 березня 2022 року.

Тепер це рішення повинні розглянути народні депутати в сесійній залі.

Наразі тимчасово обов’язки міського голови Кривого Рогу виконує Юрій Вілкул. 25 серпня шляхом таємного голосування місцевих депутатів його обрали і секретарем міськради.

Позачергові вибори у місті вимушені призначити, оскільки 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне на веранді власного будинку.

За фактом його загибелі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Попередньою версією слідства у справі про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова є самогубство. Водночас версії про умисне вбивство та інсценування самогубства правоохоронці спростували.

Слідчі переглянули відео з місця події і з’ясували, що напередодні трагедії Павлов перебував удома сам, і інформації про те, що там був іще хтось, немає.

Джерело: Комітет з питань організації державної влади