Берлин заинтересован в нормадском формате, независимо от выборов — посол Украины

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, который вероятно станет новым канцлером по результатам выборов в бундестаг, будет поддерживать нынешний политический курс Берлина, в том числе относительно участия в нормандском формате.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, Шольц — действующий вице-канцлер, то есть член правительственной коалиции, который фактически формировал нынешний курс Берлина.

Мельник сказал, что Шольц присутствовал на последних встречах в Берлине во время визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

— Именно во время этой очень длительной и основательной беседы мы услышали из первых уст готовность Берлина и после выборов продолжить активность в нормандском формате. Какой она будет? Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого как до сих пор, когда госпожа Меркель каждые две-три недели звонила Путину, поддерживала прямой контакт с нашим президентом и французской стороной, — отметил дипломат.

Поэтому посол считает, что сейчас не стоит надеяться на прорыв в переговорах по Донбассу, но есть надежда, что курс “малых шагов” будет продолжен.

— Немцы заинтересованы, чтобы “нормандия” сохранилась, ведь речь идет также и об их имидже, о том, сможет ли германская дипломатия и элита завершить успешно то, что начала госпожа Меркель, — подытожил посол.

По результатам выборов в Германии, которые проходили 26 сентября, побеждает Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем.

Социал-демократы набрали 25,7%, на втором месте — блок ХДС/ХСС, набравший 24,1%. Лидеры этих политсил будут формировать новое правительство.

В бундестаг проходят также Зеленые (14,8%), Свободная демократическая партия (11,5%) и Альтернатива для Германии (10,3%).

Источник: Суспільне

Фото: Посольство України у ФРН