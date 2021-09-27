Берлін зацікавлений у нормадському форматі, незалежно від виборів – посол України

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц, який ймовірно стане новим канцлером за результатами виборів до бундестагу, підтримуватиме нинішній політичний курс Берліну, зокрема й щодо участі у нормандському форматі.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, Шольц – чинний віце-канцлер, тобто член урядової коаліції, який фактично формував нинішній курс Берліну.

Мельник сказав, що Шольц був присутнім на останніх зустрічах у Берліні під час візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби.

– Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули із перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого як до сьогодні, коли пані Меркель що два-три тижні дзвонила Путіну, підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною, – наголосив дипломат.

Тому посол вважає, що зараз не варто сподіватися на прорив у переговорах щодо Донбасу, але є надія, що курс “малих кроків” буде продовжений.

– Німці зацікавлені, щоб “нормандія” збереглася, адже йдеться так само і про їх імідж, про те, чи зможе німецька дипломатія та еліта завершити успішно те, що почала пані Меркель, – підсумував посол.

Джерело: Суспільне

Фото: Посольство України у ФРН