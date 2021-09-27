Беларусь превращается на военную базу России — МИД

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко усвоил шаблоны пропагандистской риторики России относительно угроз со стороны стран Запада и Украины и разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

— Еще раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России, — сказал он.

Николенко добавил, что именно со стороны России сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного белорусского народа.

— Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России — вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске, — подчеркнул представитель МИД.

Николенко отметил, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа.

Напомним, Лукашенко на совещании с силовым блоком 27 сентября в Минске заявил об озабоченности Беларуси и России ситуацией на границе с Украиной. По его словам, в Украину якобы “тащат” войска НАТО и создают американские базы.