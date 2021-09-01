Беларусь собирается закупить у РФ военную технику — Лукашенко

Беларусь планирует запастись военной техникой из России. Об этом 1 сентября сообщил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, уже заказали в России десятки самолетов, вертолетов и системы противовоздушной обороны. Правда, сколько будет стоить такое вооружение — не рассказал.

Лукашенко заверил, что такая современная техника очень нужна Беларуси, но не уточнил, с кем будет воевать. Уже 9 сентября российский и белорусский президенты вновь встретятся в Москве. Подпишут указ об интеграции России и Беларуси.

Несколько лет они обсуждают создание единого парламента и правительства в рамках Союзного государства. Правда, проекты документов по практически поглощению Кремлем соседней Беларуси нигде не публикуют.

Известно, что правительства двух стран выработали больше 30 дорожных карт в рамках возможного объединения. Со временем эти дорожные карты превратились в так называемые союзные программы, и их осталось 28.

Лукашенко не видит в этом рисков потери суверенитета Беларуси. По его словам, у России и Беларуси будут выстроены такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах.

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