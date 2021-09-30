Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя кулуарные разговоры о вероятности своей отставки, заявил, что нардепы пока не собирали подписи.

— Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров, — подчеркнул спикер.

В то же время слухи об отставке Разумков связывает с тем, что он направил закон о деолигархизации на экспертизу Венецианской комиссии.

— Я не вижу в этом проблемы. Я считаю, что сделал все правильно. Ко мне обратились все оппозиционные фракции, уполномоченный по правам человека. Хорошо, что сейчас президент поддерживает инициативу по разработке вышеуказанного в дальнейшем закона Венецианской комиссией, — сказал председатель Верховной Рады.

Разумков отметил, что решение о его отставке может принять только парламент, и относится к этой ситуации спокойно.

— Я не держусь за должность. Если Верховная Рада примет соответствующее решение — хорошо. Это право единого законодательного органа в нашем государстве, — подытожил политик.