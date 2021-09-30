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Валентина Летяк |

З підписними листами ніхто не заходив: Разумков про ймовірність відставки

дмитро разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи кулуарні розмови про ймовірність своєї відставки, заявив, що нардепи поки не збирали підписи.

– Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж чудово знаєте, що про це говорять років півтора. Тим більше, це дійсно відбувається у формі якихось кулуарних розмов, – наголосив спікер.

Водночас чутки про відставку Разумков пов’язує з тим, що він направив закон про деолігархізацію на експертизу Венеційській комісії.

– Я не бачу в цьому проблеми. Я вважаю, що зробив усе правильно. До мене звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини. Добре, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вище зазначеного в подальшому закону Венеційською комісією, – сказав голова Верховної Ради.

Разумков наголосив, що рішення про його відставку може ухвалити лише парламент, і сприймає цю ситуацію спокійно.

– Я не тримаюся за посаду. Якщо Верховна Рада прийме відповідне рішення – добре. Це право єдиного законодавчого органу в нашій державі, – підсумував політик.

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Джерело: Українська правда

Фото: УНІАН

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