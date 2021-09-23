Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков любит шутить, что о своей отставке слышит уже больше года. Но сейчас увольнение главы парламента реально как никогда. Причем первый номер партийного списка Слуги народа попал в немилость как раз к своей же политической силе.

Особенная позиция и самостоятельные игры Разумкова давно раздражали Банковую, но теперь они мешают главному пиар-проекту власти на текущий политический сезон – законопроекту об олигархах. Так что вполне возможны кардинальные решения.

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Слуга народа настаивает на скорейшем рассмотрении закона об олигархах во втором чтении.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила — законопроект нарушает права человека и попросила направить его на анализ в Венецианскую комиссию, что и сделал спикер.

В то же время фракция Слуга народа считает это преждевременным.

Во-первых, фракция обратила внимание, что перед вторым чтением проект закона сильно изменится, а значит, незачем куда-то отправлять устаревший текст.

Во-вторых, в последние недели власти во главе с Владимиром Зеленским придерживались позиции “не учите нас жить и бороться с коррупцией” в общении с западными партнерами.

К инициативе Зеленского, которая предусматривает создание в стране реестра олигархов, подали 1271 правку. Но профильный Комитет по вопросам нацбезопасности учел только 60 из них.

Большинство правок касалось передачи от СНБО функции устанавливать, кто у нас в стране олигарх. Но как раз эту норму на собрании комитета менять отказались, то есть попытки предотвратить узурпацию полномочий в руках СНБО оказались тщетны.

Для Совбеза только добавили обязанность вызывать потенциальных олигархов на свое заседание, на котором предъявлять аргументы, почему человека относят к олигархам, и рассмотреть его возражения. Получается уже не СНБО, а новый суд какой-то.

Также в текст законопроекта добавлен новый субъект, подлежащий контролю со стороны компетентных органов, — представитель олигарха: лицо, которое проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха.

Декларации о контактах с олигархами нужно будет подать в течение 14 дней со дня введения закона в действие.

В таком виде слуги народа хотят голосовать за законопроект уже 23 сентября. Но против спикер парламента Разумков.

Черная метка

Глава Рады напомнил о норме регламента парламента, согласно которой нардепы должны быть ознакомлены с законопроектом и сопроводительными документами не позднее чем за 10 дней до его рассмотрения во втором чтении.

Тогда как профильный комитет согласовал текст законопроекта об олигархах с поправками только 17 сентября, и то авторов тех же правок на свое заседание вообще не позвал.

Но в Слуге народа обращать внимание на такие мелочи как регламент, похоже, не намерены.

Там вообще требуют рассматривать законопроект об олигархах по специальной процедуре, в рамках которой у депутатов не будет возможности поднять в зале их отклоненные правки. То есть 1200 правок комитет отклонил, и всем о них велено забыть. Так можно укоренить очень опасный прецедент.

Что касается оппозиционности Разумкова, то если раньше в Слуге народа ее пытались не замечать и комментировать обтекаемо, то сейчас конфликт внутри партии власти вырвался в открытую плоскость.

Глава фракции монобольшинства Давид Арахамия прямо обвинил Разумкова в попытке сбить законопроект об олигархах.

Спикер ответил заявлениями о политическом давлении, сославшись, например, на то, что ему неожиданно сменили госохрану, пока он находится на больничном. Дошло до того, что прямо в телеэфире разругались Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, который давно метит в кресло уровнем повыше.

— Я только хочу один акцент поставить: спикера не выбирают, спикера делегируют. Монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это надо всегда помнить, — выдал Арахамия что-то сродни черной метки.

Более прозрачный намек на скорую отставку уже и представить сложно. Но Разумков продолжает гнуть свою линию и сам активно показывает зубы в ответ на попытки его сместить.

Он обратился в следственные органы с просьбой проверить информацию о том, что якобы за голос в пользу его отставки дают по $50-100 тыс. И прямо попросил коллег прекратить связывать его с олигархами, потому что так можно в итоге выйти на самого себя. Такой себе алаверды Арахамии.

Вот только “слуги” через голову Разумкова все же внесли в повестку дня на неделю 21-24 сентября законопроект об олигархах. Эксперты видят в этом долгоиграющие последствия.

— Помнится, последней насиловала по полной программе регламент Верховной Рады еще Партия регионов. Чем это для нее — и для страны — закончилось, всем прекрасно известно. Так что “слуги” ничего нового не придумали. А своими последними действиями еще более ускорили процессы деинституционализации и, как это не удивительно, приблизили досрочные выборы. Причем как президентские, так и парламентские, — считает политолог Игорь Рейтерович.

Пока же конфликт с Разумковым в Слуге народа называют сложной производственной ситуацией, а действия спикера — некомандными.

Хотя тот же глава партии Слуга народа Александр Корниенко на прямой вопрос о перспективах отставки Разумкова ответил – всякое может быть.

Очень похоже на то, что голоса за отставку строптивого спикера все-таки собирают, но сместить его будет не так уж просто. На Разумкова ориентируется ряд депутатов Слуги народа, то есть возможен раскол внутри фракции.

— Если сложится так, что спикер будет противостоять пропрезидентской фракции, его обвинят в подыгрывании олигархам и на хайп срочно поднимут вопрос о замене. Сейчас формируется запас голосов, которыми можно будет компенсировать голоса слуг народа, которые не на ту кнопку нажмут, — предполагает политолог Игорь Попов.

Вот только, если Разумкова все же отправят в отставку, он останется депутатом и сможет начать развивать собственный проект, вольно или невольно разваливая монобольшинство. А такой расклад Банковой точно не нужен.

Особенно в преддверии голосования за бюджет. С другой стороны, в бюджете как раз можно найти мотивацию для оппозиционных партий голосовать за отставку Разумкова. Уж что-что, а удовлетворять депутатские хотелки с помощью бюджета у нас умеют.