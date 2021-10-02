Шмыгаль представил обновленную программу Кабмина — что предусматривает документ

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания представил народным депутатам обновленную программу деятельности Кабинета министров.

По его словам, над формированием документа работали чиновники, парламентарии и более 500 экспертов. Программа состоит из 12 национальных приоритетов, которые имеют 97 задач и более 2 тыс. мероприятий.

Цель программы — сервис для украинцев, прогнозируемые источники финансирования, достижение ожидаемых результатов и контроль за их выполнением.

Шмыгаль отметил, что, согласно документу, должен измениться подход к реализации программы. Среди них — привлечение экспертов и представителей бизнеса, использование IT-инструментов, которые дадут возможность эффективно выполнять запланированные задачи.

Благодаря этому правительство также сможет в режиме реального времени увидеть уже выполненные задания и понять, как достигают ожидаемые результаты.

Этот документ Шмыгаль представил на выездном заседании парламентской фракция партии Слуга народа, которое проходит 1 и 2 октября в Трускавце. По словам председателя фракции Давида Арахамия, во время мероприятия парламентарии намерены обсудить кадровые изменения в Кабинете министров.