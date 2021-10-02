Шмигаль презентував оновлену програму Кабміну – що передбачає документ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання презентував народним депутатам оновлену програму діяльності Кабінету міністрів.

За його словами, над формуванням документу працювали урядовці, парламентарі та понад 500 експертів. Програма складається з 12 національних пріоритетів, які мають 97 завдань та понад 2 тис. заходів.

Мета програми – сервіс для українців, прогнозовані джерела фінансування, досягнення очікуваних результатів та контроль за їхнім виконанням.

Шмигаль наголосив, що, згідно з документом, має змінитися підхід до реалізації програми. Серед них – залучення експертів та представників бізнесу, використання IT-інструментів, які нададуть можливість ефективно виконувати заплановані завдання.

Завдяки цьому уряд також зможе у режимі реального часу побачити вже виконані завдання та зрозуміти, як досягають очікувані результати.

Цей документ Шмигаль представив на виїзному засіданні парламентської фракція партії Слуга народу, яке триває 1 та 2 жовтня у Трускавці. За словами голови фракції Давида Арахамії, під час заходу парламентарі мають намір обговорити кадрові зміни в Кабінеті міністрів.