Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает несправедливым тот факт, что его не позвали на выездное заседание фракции Слуга народа.

Мероприятие проходит 1-2 октября в Трускавце с участием президента Владимира Зеленского.

В эфире программы Свобода слова Савика Шустера Разумков заявил, что он не поехал на собрание, потому что этого не захотели функционеры партии.

— Некоторые мои коллеги-функционеры решили, что мне там не надо быть. Я думаю, что это несправедливо и неправильно. Многих из них не было, когда этот процесс начинался.

Глава Верховной Рады возмутился, что вопрос о его отставке обсуждали “за его спиной”.

— Думаю, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, пожалуй, стоило бы его послушать … Когда это происходит за моей спиной, это выглядит, мягко говоря, непорядочно.

Дмитрий Разумков отметил, что готов к дискуссиям с коллегами и может ответить за каждое свое действие за годы работы.

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова. Соответствующий документ с требованием предоставить подписные листы Разумкову от имени фракции прислал ее глава Давид Арахамия. Но после этого поступило второе обращение лично от Арахамии.

В соответствии с регламентом ВР, для отставки спикера нужны голоса минимум 150 нардепов. Вопрос отставки Разумкова могут рассмотреть в Трускавце. Об этом журналистам сообщала депутат Ирина Верещук.