В субботу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на выездное заседание фракции Слуга народа, которое проходит в Трускавце.
Автомобиль с главой государства подъехал к гостинице Rixos—Prykarpattya, где проходит двухдневное совещание, около 13.15.
Автомобиль сопровождал микроавтобус с охраной. Президент подъехал к самому входу в отель. Однако он не стал общаться с представителями СМИ и зашел в помещение.
С 1 по 3 октября в Трускавце проходит партийный съезд Слуги народа. На мероприятие собрались около 300 участников, среди них президент, представители Офиса президента и Кабинет министров в полном составе.
Также будут присутствовать представители силовых ведомств, председатель СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.
В частности, на заседании планируется обсудить стратегии работы на следующий год, достижения за прошедшие два года и план законопроектных работ.
Всех участников совещания поселили в гостиницах Rixos Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa и Лесная песня.