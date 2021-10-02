В субботу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на выездное заседание фракции Слуга народа, которое проходит в Трускавце.

Автомобиль с главой государства подъехал к гостинице Rixos—Prykarpattya, где проходит двухдневное совещание, около 13.15.

Автомобиль сопровождал микроавтобус с охраной. Президент подъехал к самому входу в отель. Однако он не стал общаться с представителями СМИ и зашел в помещение.

С 1 по 3 октября в Трускавце проходит партийный съезд Слуги народа. На мероприятие собрались около 300 участников, среди них президент, представители Офиса президента и Кабинет министров в полном составе.

Также будут присутствовать представители силовых ведомств, председатель СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.

В частности, на заседании планируется обсудить стратегии работы на следующий год, достижения за прошедшие два года и план законопроектных работ.

Всех участников совещания поселили в гостиницах Rixos Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa и Лесная песня.

Также ранее глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал развлекательную часть съезда , где планируется провести партийный Оскар и концерт.

Фото: Слуга народа