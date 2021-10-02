У суботу, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув на виїзне засідання фракції Слуга народу, що проходить у Трускавці.

Автомобіль з главою держави під’їхав до готелю Rixos-Prykarpattya, де проходить дводенна нарада, близько 13.15.

Автомобіль супроводжував мікроавтобус з охороною. Президент під’їхав до самого входу в готель. Однак він не став спілкуватися з представниками ЗМІ і зайшов у приміщення.

З 1 до 3 жовтня у Трускавці проходить партійний з’їзд Слуги народу. На захід зібралися близько 300 учасників, серед них президент, представники Офісу президента і Кабінет міністрів у повному складі.

Також будуть присутні представники силових відомств, голова СБУ Іван Баканов та генпрокурор Ірина Венедіктова.

Зокрема, на засіданні планують обговорити стратегії роботи на наступний рік, досягнення за минулі два роки та план щодо законопроектних робіт.

Усіх учасників наради поселили у готелях Rixos Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa та Лісова пісня.

Також раніше глава фракції СН Давид Арахамія анонсував розважальну частину з’їзду, де планується провести партійний Оскар та концерт.

Фото: Слуга народу