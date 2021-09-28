Діджей Арахамія і партійний Оскар: як розважатимуть Слуг народу у Трускавці

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія розкрив деталі партійного з’їзду у Трускавці. Зокрема, анонсував розважальну частину, де планується провести партійний Оскар та концерт.

В ефірі телеканалу Україна 24 Арахамія повідомив, що депутати почнуть з’їжджатися до готелю у п’ятницю, 1 жовтня. Цього ж дня після обіду вони почнуть працювати.

Фракційне засідання триватиме до пізнього вечора і продовжиться вранці у суботу, 2 жовтня.

Як додав глава фракції, другого дня до депутатів приєднається президент Володимир Зеленський. Робоча нарада партії закінчиться у неділю, 3 жовтня.

За словами Арахамії, Слуга народу дійшла екватора своєї каденції, тому має намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок.

– Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму, – додав він.

Щодо розважальної частини у Трускавці, то Арахамія анонсував деякі подробиці. Зокрема, вручення незвичайної нагороди.

– Ми плануємо зробити церемонію нагородження. Умовно – партійний Оскар, за речі, які відбувалися протягом двох років. Із гумором та іронією. Плануємо таку гала-вечерю, – пояснив він.

Також Арахамія поділився, що він виступить у ролі DJ David Braun наприкінці розважального заходу.

Відзначимо, що 9 серпня Давид Арахамія став DJ під час з’їзду молодіжного крила партії — Зе! Молодіжка.

На з’їзд партії Слуга народу в Трускавці зберуться близько 300 осіб. Ключові питання планують розглянути у другій половині дня п’ятниці, а також вдень у суботу.

Як розповідав голова партії Олександр Корнієнко, у виїзному засіданні фракції має взяти участь президент, представники Офісу президента і Кабінет міністрів у повному складі.

Також будуть запрошені представники силових відомств, голова СБУ Іван Баканов та генпрокурор Ірина Венедіктова.

Учасники заходу планують обговорити стратегії роботи на наступний рік, досягнення за минулі два роки та план щодо законопроектних робіт.

За даними ЗМІ, учасників наради поселять у готелях Rixos Prykarpattya, Mirotel Resort & Spa та Лісова пісня.