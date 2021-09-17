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Валентина Летяк |

Группа депутатов Европарламента требует расследования против Газпрома из-за СП-2

газпром

Группа из 40 депутатов Европарламента, из которых 14 от Польши, требуют от Еврокомиссии срочного расследования действий компании Газпром.

Евродепутаты обвиняют российского газового монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения сертификации и ввода в эксплуатацию газопровода Северный поток-2.

Свои требования депутаты изложили в письме вице-президенту Европейской комиссии Маргрете Вестагер, которая отвечает за конкуренцию, и уполномоченному по вопросам энергетики Кадри Симсону.

Они отмечают, что Газпром намеренно ограничивает поставки российского газа в Европу, что приводит к росту цен на голубое топливо.

— Это вызывает подозрения, что Газпром намеренно пытается оказать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить Северный поток-2, несмотря на несоответствие нормам ЕС, — говорится в письме евродепутатов.

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10 сентября Северный поток-2 полностью достроили. 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило все документы на сертификацию газопровода в качестве независимого газотранспортного оператора.

Их рассмотрение может растянуться на четыре месяца. Со своей стороны госсекретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт на встрече с советником министра энергетики Украины Еленой Зеркаль заверил, что Северный поток-2 не запустят в эксплуатацию до завершения сертификации.

Источник: Польське радіо

Фото: Dreamstime

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