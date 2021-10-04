Питання російського газопроводу Північний потік-2 та газової кризи слід винести на обговорення в нормандському форматі, оскільки вони безпосередньо пов’язані з ситуацією на Донбасі та військовою безпекою України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як відомо, нормандський формат – це зустрічі у чотиристоронньому форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія), на яких обговорюють питання щодо збройної агресії РФ проти України.

За словами Кулеби, наразі переговори в нормандському форматі відбуваються лише на рівні радників лідерів держав. Зокрема, після нещодавніх візитів канцлера Німеччини Ангели Меркель до Москви та Києва відбулося два раунди консультацій (у форматі відеоконференцій).

– Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що Північний потік-2 і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов’язані питання. Тому ми виступаємо за ув’язку цих питань та їхнього обговорення, – наголосив міністр.

Кулеба уточнив, що зараз здійснюється робота на рівні радників з організації саміту лідерів нормандського формату. Ангела Меркель безпосередньо підтримує цю ідею і готова взяти участь у саміті ще в статусі канцлера Німеччини.

Кулеба зазначив, що під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку голови МЗС Німеччини та Франції Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан запропонували провести зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату. Однак голова МЗС Росії Сергій Лавров прогнозовано не знайшов для цього часу та можливості.

– Тому ситуація непевна. Якби ми проводили зустріч міністрів, я обов’язково б скористався нагодою зустрічі і порушив тему того, як газова криза впливає на безпекову ситуацію і в Україні, і в Європі загалом, – заявив очільник МЗС.

Він нагадав, що газову кризу, яка спостерігається останнім часом у Європі, було створено в ручному режимі. На думку Кулеби, в Європі все ще розраховують, що домовляться з Росією щодо вирішення цієї ситуації.

– Усі розуміють джерело кризи, як вона була створена. Очевидно, в Європі є думка, що буде знайдено рішення з РФ і питання стабілізується. Тому що навіть у найстрашніших снах західноєвропейський політик чи бізнесмен не може собі уявити, що Росія все-таки їх “кине” і заморозить будинки, фабрики та заводи, – зазначив Кулеба.

Минулого тижня ціна на газ у Європі встановила новий рекорд, вперше подолавши позначку в 1000 доларів США за тисячу кубометрів.

Зростання вартості газу пов’язують як із низькими запасами в європейських сховищах перед зимою (зараз вони знаходяться на 10-річному мінімумі), так і з перебоями поставок із Росії та тиском РФ, яка намагається запустити газопровід Північний потік-2.

Нещодавно євродепутати закликали розслідувати роль російського газового монополіста Газпром у різкому зростанні цін на блакитне паливо. Вони звинуватили Газпром у ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення сертифікації та введення в експлуатацію Північного потоку-2.