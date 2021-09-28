Немецкая и французская сторона подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

– Саммит зависит от согласия всех четырех лидеров Нормандского формата. Мы понимаем, что есть готовность к встрече партнеров. Лидеры немецкой и французской стороны готовы к прямым двусторонним переговорам с главой Кремля для того, чтобы пригласить его на саммит в Берлин, – отметил Алексей Резников.

По словам вице-премьер-министра, украинская сторона обсудила не только формат встречи в Берлине с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, но и в Париже при участии нового канцлера Германии.

– После того, как Ангела Меркель “отдаст немецкую булаву” новому канцлеру, останется лишь один лидер нормандского формата, который помнит, о чем шла речь во время очных встреч в 2014-2015 году, – сказал вице-премьер.

Алексей Резников напомнил, что Нормандский формат зародился именно благодаря отношениям Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Обсудила украинская сторона и повестку дня предстоящей встречи в Нормандском формате. Речь пойдет, в частности, о невыполнении со стороны России и представителей оккупационного режима договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже.