Следующее очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится в эту пятницу, 8 октября. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Он отметил, что заседание созывает президент Владимир Зеленский. Алексей Данилов отметил, что одним из вопросов повестки дня 8 октября будут санкции за контрабанду.

По его словам, ответственные органы должны отчитаться по каждому лицу и предприятию, на которые были наложены ограничения. Второй вопрос для будет связан с недрами, поскольку, как выяснилось, у многих компаний лицензии оформлены на оффшоры.

Прошлое заседание СНБО состоялось 17 сентября. Тогда темами для обсуждения стали новые санкции, оборонные расходы в бюджете Украины на 2022 год, проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях и создание системы мониторинга олигархов.

В частности, согласно решению СНБО, против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях будут введены санкции. В список также попадут международные наблюдатели.

Кроме того, под новые ограничения попали семь должностных лиц Федеральной службы безопасности России. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что они причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.