17 сентября состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассмотрели ряд важных вопросов.

В частности, темами для обсуждения стали новые санкции, оборонные расходы в бюджете Украины на 2022 год, проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях и создание системы мониторинга олигархов.

Какие решения приняли на заседании СНБО 17 сентября — читайте в материале.

Санкции из-за выборов в Госдуму РФ

Согласно решению СНБО, против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях будут введены санкции. В список также попадут международные наблюдатели.

— Мы уверены, что на этих территориях РФ не имеет права проводить выборы, поэтому все участники этого процесса, члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, СНБО уже отработал первый список таких лиц. Под ограничения попали 53 члена территориальных избирательных комиссий и 33 кандидата в депутаты Государственной думы РФ. В ближайшее время президент введет санкции в действие своим указом.

Санкции из-за отравления Навального

Под новые ограничения попали семь должностных лиц Федеральной службы безопасности России. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что они причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Система мониторинга олигархов

Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны разработал систему мониторинга деятельности олигархов.

По его словам, она имеет три уровня и может работать с открытыми документами, документами для служебного пользования и документами, которые имеют гриф секретно.

— Специалисты аппарата СНБО разработали и ввели в эксплуатацию в августе 2021 года современную информационно-аналитическую систему СОТА Главного ситуационного центра страны. Она имеет три контура обработки информации: общедоступный, для служебного пользования и тайный, и полностью готова к работе, — отметил секретарь СНБО.

Читайте Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о деолигархизации во втором чтении

Расходы на оборону и безопасность в 2022 году

Одним из вопросов повестки дня заседания было рассмотрение статей проекта госбюджета на 2022 год, связанных с расходами на безопасность и оборону.

Алексей Данилов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увеличении объема финансирования этого сектора. Поэтому в 2022 году расходы на безопасность и оборону составят 5,95% от ВВП, или 319,4 млрд грн.

По словам секретаря СНБО, это должно обеспечить финансирование задач, определенных решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, относительно надлежащего уровня социальной защиты военнослужащих, в частности, обеспечение их жильем, программ развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил и других задач.

Учения с участием стран НАТО

Рассмотрели 17 сентября и вопрос о допуске на территорию Украины в пределах военного сотрудничества вооруженных сил государств — партнеров США, других государств — членов НАТО и государств — участников программы Партнерство ради мира.

Они примут участие в многонациональных военных учениях ВСУ Объединенные усилия-2021, которые стартуют на следующей неделе.