Наступне чергове засідання Ради національної безпеки та оборони відбудеться цієї п’ятниці, 8 жовтня. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Він зазначив, що засідання скликає президент Володимир Зеленський. Олексій Данілов зазначив, що одним із питань порядку денного 8 жовтня будуть санкції за контрабанду.

За його словами, відповідальні органи повинні відзвітувати по кожній особі та підприємству, на які були накладені обмеження. Друге питання для буде пов’язане з надрами, оскільки, як з’ясувалося, у багатьох компаніях ліцензії оформлені на офшори.

Минуле засідання РНБО відбулося 17 вересня. Тоді темами для обговорення стали нові санкції, оборонні видатки у бюджеті України на 2022 рік, проведення виборів у Держдуму Росії на окупованих територіях і створення системи моніторингу олігархів.

Зокрема, згідно з рішенням РНБО, проти усіх організаторів виборів до Державної думи Російської Федерації на українських окупованих територіях будуть запроваджені санкції. У список також потраплять міжнародні спостерігачі.

Крім того, під нові обмеження потрапили семеро посадових осіб Федеральної служби безпеки Росії. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що вони причетні до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.