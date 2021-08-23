Украина получила от МВФ $1,7 млрд по специальной программе

Украина получила $1,9 млрд от Международного валютного фонда по специальной программе. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

— Сегодня $1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Это средства новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капиталу в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости! — написала она в Facebook.

Накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украина получит $2,7 млрд в пределах специальных прав на заимствование.

Общая сумма программы, которую 23 августа утвердил МВФ, составляет $650 млрд. По словам Кристалины Георгиевой, эти средства должны дать значительный толчок для всего мира, поскольку они являются уникальной возможностью преодолеть беспрецедентный кризис.

Кроме того, по мнению директора-распорядителя МВФ, программа будет способствовать пополнению валютных резервов стран и уменьшению их зависимости от необходимости внутренних или внешних кредитов.