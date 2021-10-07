Ми завершуємо підготовку до меморандуму з МВФ – Шмигаль

Незабаром Україна підпише меморандум з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) щодо подальшої співпраці. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

– Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з МВФ щодо підготовки меморандуму про продовження нашої програми.

На запитання про те, чи отримає Україна наступний транш, Шмигаль не дав чіткої відповіді.

– Гроші люблять тишу. Я не забобонна людина. Але не хочу робити прогнозів. Діалог з МВФ іде постійно.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна отримує транші, коли їй потрібно. Він наголосив, що держава співпрацює з МВФ, Світовим банком і Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку.