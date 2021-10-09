Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сломал руку во время отдыха. Этот инцидент вызвал немало шуток.

В перерыве эфира программы Свобода слова Савика Шустера депутат рассказал о самых остроумных.

– Многие люди шутят, что в парламенте голоса собирал (за отставку теперь уже бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, – Ред.) или подписные лист забирал, – усмехнулся Давид Арахамия.

И наиболее распространенная версия, что сломал руку во время DJ-сета во время закрытия Большой фракции в Трускавце.

– На самом деле это спортивная травма. Просто в выходной день катались на багги. Я, к сожалению, немножко выставил руку и сломал, – объяснил происхождение травмы.

1-3 октября фракция Слуги народа провела выездное заседание фракции в Трускавце. Завершилось оно шумной вечеринкой, во время которой с DJ-сетом выступил Dj David Braun (он же Давид Арахамия).

В эти в дни в Трускавце депутаты активно собирали подписи за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Документ с требованием предоставить подписные листы для инициирования голосования об отзыве прислал Давид Арахамия от фракции Слуга народа и от себя лично 30 сентября.

4 октября Дмитрий Разумков получил письмо от Давида Арахамии с предложением об отставке, которое поддержали 175 народных депутатов.

7 октября 284 парламентария таки проголосовали за отставку Разумкова.