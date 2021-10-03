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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Арахамия в Трускавце сыграл Dj-сет для однопартейцев

Арахамия в Трускавце сыграл Dj-сет для однопартейцев

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сыграл музыкальный сет на закрытии Большой фракции в Трускавце.

Видео с вечеринки опубликовала пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук на своем Telegram-канале. По ее словам, сет от Dj David Braun (он же Арахамия) закрыл Большую фракцию.

Во время мероприятия провели благотворительный аукцион, на котором продали четыре худые DJ David Braun. Деньги пойдут на нужды тяжелобольных детей. Одежду приобрели четыре народных депутата от политической партии Слуга народа.

Во время выездного заседания Слуги народа в Трускавце, парламентарии и народные депутаты обсуждали стратегию работы на следующий год, достижения за прошедшие годы и планы по введению изменений в украинское законодательство.

Накануне Давид Арахамия обратился к председателю Верховной Рады с просьбой инициировать голосования об отзыве Дмитрия Разумкова с поста спикера ВР.

По данным СМИ, уже собрали более 150 подписей. Пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук заявила, что процедуру отзыва планируют начать в понедельник, 4 октября.

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Фото: УНИАН

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