Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія зламав руку під час відпочинку. Цей інцидент спричинив чимало жартів.

У перерві ефіру програми Свобода слова Савіка Шустера депутат розповів про найдотепніші.

– Багато людей жартують, що в парламенті голоси збирав (за відставку тепер вже колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова, – Ред.) чи підписні лист забирав, – усміхнувся Давид Арахамія.

Та найбільш розповсюджена версія, що зламав під час DJ-сету під час закриття Великої фракції в Трускавці.

– Насправді це спортивна травма. Просто у вихідний день каталися на баггі. Я, на жаль, трошки виставив руку й зламав, – пояснив походження травми.

1-3 жовтня фракція Слуги народу провела виїзне засідання фракції в Трускавці. Завершилося воно гучною вечіркою, під час якої із DJ-сетом виступив Dj David Braun (він же Давид Арахамія).

У ці в дні в Трускавці депутати активно збирали підписи за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Документ із вимогою надати підписні листи для ініціювання голосування про відкликання надіслав Давид Арахамія від фракції Слуга народу та від себе особисто 30 вересня.

4 жовтня Дмитро Разумков отримав лист від Давида Арахамії з пропозицією про відставку, яке підтримали 175 народних депутатів.

7 жовтня 284 парламентарі таки проголосували за відставку Разумкова.