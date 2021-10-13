Россия, как хищник, наступает на интересы Европы и создает кризисы — Гройсман

Европейский Союз понимает, что Россия, как хищник, уже наступает на стратегические интересы Европы и создает ей кризисы. Но это не повод Украине ждать чьих-то решений, не выполняя внутренних трансформаций.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер политической партии Украинская Стратегия Владимир Гройсман.

Комментируя результаты саммита Украина — ЕС, который состоялся в Киеве 12 октября, он отметил, что общий тон заявлений напоминает аналогичные документы прошлого и позапрошлого годов. Конкретики — немного.

— Но есть несколько важных вещей. Одна из них: Россия должна нести ответственность за искусственно созданные ею “Л/ДНР”. Это правильный сигнал, — сказал Владимир Гройсман. — Наши европейские партнеры понимают, что этот хищник в виде России уже наступает и на их интересы, создает им различные кризисы.

Политик убежден, что Украина не может и не должна сидеть сложа руки. Даже несмотря на то, что конкретики по Северному потоку-2 и энергобезопасности нет ни в Европе, ни внутри Украины.

Как отметил Владимир Гройсман, единственно правильный путь для нашего государства сейчас — выполнять соглашение об ассоциации с ЕС, которое сейчас далекое от полного и качественного воплощения и выполнения, и строить собственную страну.

— Стратегическое видение в том, что Украина должна внутри развиваться и трансформироваться: иметь сильную экономику, социальную политику, стать членом лиги европейских состоятельных государств. И этот вопрос к нам — к Украине, к действующему правительству, — отметил он.

12 сентября в Киеве состоялся 23-й саммит Украина — ЕС, по итогам которого президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали совместное заявление.

Главный тезис документа, состоящего из 25 пунктов, заключается в том, что стороны договорились в полной мере использовать потенциал соглашения об ассоциации Украины с ЕС и выполнять взаимные обязательства для достижения этой цели.