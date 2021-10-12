В Киеве 12 сентября состоялся 23-й саммит Украина-ЕС, по итогам которого президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписали совместное заявление.

Главный посыл документа, состоящего из 25 пунктов, – стороны договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации Украины в ЕС и выполнять взаимные обязательства для достижения этой цели.

Факты ICTV прошлись по главным тезисам совместного заявления.

Евросоюз подтвердил решительную приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины, в частности путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки зеленой и цифровой трансформации.

Стороны подтвердили готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против Covid-19 в рамках платформы COVAX, в частности через механизм передачи вакцин ЕС, и предоставления Украине вакцин через него государствами-членами ЕС.

В ЕС подтвердили неизменную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией.

Евросоюз планирует предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая зону свободной торговли.

— Мы подтверждаем свое решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года. Мы не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Россией украинской Автономной Республики Крым и г. Севастополя, усиление милитаризации полуострова, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него, — говорится в заявлении.

ЕС осуждает проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму 17-19 сентября 2021 года вопреки Минским договоренностям, к участию в которых также привлекались жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Стороны призвали Россию предоставить международным организациям и правозащитникам беспрепятственный доступ к оккупированному Крыму и Донбассу, а также немедленного освободить всех незаконно удерживаемых и заключенных.

Украина и ЕС договорились продолжать сотрудничество для преодоления социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта на Донбассе, подчеркивая важность подачи воды, электроэнергии и газа через линию разграничения, способствовать движению людей и товаров.