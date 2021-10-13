Росія, як хижак, наступає на інтереси Європи і створює кризи – Гройсман

Європейський Союз розуміє, що Росія, як хижак, вже наступає на стратегічні інтереси Європи і створює їй кризи. Але це не привід Україні чекати чиїхось рішень і не виконувати внутрішніх трансформацій.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив лідер політичної партії Українська Стратегія Володимир Гройсман.

Коментуючи результати саміту Україна – ЄС, що відбувся в Києві 12 жовтня, він зазначив, що загальний тон заяв нагадує аналогічні документи минулого і позаминулого років. Конкретики – небагато.

– Але є кілька важливих речей. Одна з них: Росія має нести відповідальність за штучно створені нею “Л\ДНР”. Це правильний сигнал, – сказав Володимир Гройсман. – Наші європейські партнери розуміють, що цей хижак у вигляді Росії вже наступає і на їхні інтереси, створює їм різні кризи.

Політик переконаний, що Україна не може і не має сидіти склавши руки. Навіть попри те, що конкретики щодо Північного потоку-2 і енергобезпеки немає ані в Європі, ані всередині України.

Як наголосив Володимир Гройсман, єдино правильний шлях для нашої держави зараз – виконувати Угоду про асоціацію з ЄС, яка наразі далека від повного і якісного втілення і виконання, та будувати власну країну.

– Стратегічне бачення в тому, що Україна має всередині розвиватися і трансформуватися: мати сильну економіку, соціальну політику, стати членом ліги європейських заможних держав. І це питання до нас – до України, до чинного уряду, – зазначив він.

12 вересня у Києві відбувся 23-й саміт Україна – ЄС, за підсумками якого президент України Володимир Зеленський, президент Євроради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали спільну заяву.

Головна теза документа, що складається з 25 пунктів, полягає у тому, що сторони домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціацію України з ЄС і виконувати взаємні зобов’язання для досягнення цієї мети.