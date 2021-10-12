Во вторник, 12 октября, в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве было подписано соглашение о совместном авиационном пространстве.

Долгожданное соглашение об открытом небе между Украиной и Евросоюзом подписали премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль, посол председательствующей в ЕС Словении в Украине Томаж Менцин и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кроме того, было подписано соглашение между нашей страной и Евросоюзом (а также Европейским сообществом по атомной энергии) об участии Украины в рамочной программе по исследованиям и инновациям Horizon Europe. Документ подписали министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и Жозеп Боррель.

В то же время вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина вместе с Жозепом Боррелем подписали соглашение об участии нашей страны в программе Crative Europe (Креативная Европа) на 2021-2027 годы.

Что предусматривает соглашение об открытом небе?

Соглашение об открытом небе между Украиной и ЕС предусматривает создание совместного авиационного пространства между нашей страной и Евросоюзом (своеобразного авиационного безвиза одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков).

Это должно способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок на равных условиях конкуренции и по одинаковым правилам. Речь идет о правилах безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения и тому подобное.

То есть Украина полноценно войдет в единое авиапространство ЕС и должна имплементировать европейские стандарты в сфере авиаперевозок.

– Через восемь лет наконец подписано Соглашение об общем авиационном пространстве… Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и более широкая география путешествий, — подчеркнул президент Владимир Зеленский по итогам подписания документа.

Правительствам Украины и стран ЕС не нужно будет больше предоставлять назначения на тот или иной маршрут, поскольку авиаперевозчики смогут самостоятельно договариваться о рейсах и их количестве с аэропортами.

Кроме того, Евросоюз будет признавать украинские сертификаты, выданные самолетам, произведенным в Украине.