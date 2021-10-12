23-й саммит Украина — ЕС стартует в Киеве 12 октября. Официальный Брюссель на нем представляют председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммиты Украина — ЕС проводят регулярно с 1997 года. Они происходят поочередно то в Киеве, то в одном из европейских городов, преимущественно в Брюсселе.

Встречи в рамках саммитов дают сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом за прошлый год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и ЕС, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам.

Что планируют обсудить на 23-м саммите Украина — ЕС, чем его проведение важно для Украины и чего ожидать — читайте в материале.

Темы для обсуждения и главные ожидания

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал в одном из интервью, что саммит 12 октября подтвердит последовательную и эффективную поддержку Европейским Союзом процесса реформирования в Украине.

По его словам, он станет поводом приветствовать достигнутый прогресс, а также — подчеркнуть необходимость дальнейшего проведения реформ, в частности в сфере верховенства права и судопроизводства.

Кроме того, Жозеп Боррель добавил, что встреча 12 октября — это возможность для ЕС еще раз засвидетельствовать полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он отметил, что стороны должны подписать ряд документов, среди которых заключение соглашения о доступе Украины к программам Горизонт Европа и Креативная Европа, которые охватывают творческое, исследовательское и академическое сотрудничество.

— На саммите мы вместе рассмотрим, какие аспекты нашего соглашения об ассоциации уже достигнуты, и обсудим следующие шаги, для того чтобы это беспрецедентное соглашение работало для обеих сторон еще лучше и эффективнее, — рассказал он в интервью Радио Свобода.

Жозеп Боррель

Со своей стороны высокопоставленный чиновник Евросоюза во время брифинга накануне заявил, что на саммите Украина — ЕС подпишут соглашение об открытом небе. Оно должно помочь открыть Украину для некоторых лоукост-авиалиний, что увеличит количество путешественников и будет содействовать росту украинской экономики в сфере туризма.

Кроме того, ожидается подписание соглашения об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Горизонт Европа.

Обсудят на саммите и другие важные вопросы. Так, по словам официального представителя ЕС, одними из ключевых тем будут координация усилий в борьбе с коронавирусом и безопасность.

В частности, ожидается, что Европейский Союз продолжит поддерживать дипломатические усилия по разрешению ситуации на Донбассе путем переговоров в нормандском формате, в рамках ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.

В Офисе президента подтвердили, что на саммите 12 октября лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации соглашения об ассоциации, углубленную и всеобъемлющую зоны свободной торговли, обеспечение энергетической безопасности и углубление отраслевого сотрудничества.

В повестке дня будет и проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

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Со своей стороны вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина надеется, что в рамках саммита удастся зафиксировать и общую позицию относительно газового кризиса, который провоцирует Россия запуском своего газопровода Северный поток-2.

По ее мнению, сдержать РФ может только консолидированная позиция Европейского Союза. Поскольку нынешняя ситуация с ценами на газ в Европе — это своеобразная игра России на повышение ставок, чтобы заставить европейские страны пойти на уступки в сертификации Северного потока-2.

Поэтому Ольга Стефанишина убеждена: в этой ситуации важно, чтобы позиция была сильная не только у Украины, но и у европейских партнеров.

Ольга Стефанишина

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква надеется, что в совместном заявлении удастся четко закрепить способность Украины к дальнейшей интеграции во внутренний рынок ЕС и положения, которые будут признавать европейские устремления и европейский выбор нашей страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что проведение саммита 12 октября принесет новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

— Он принесет нам новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, продвижение на треке промышленного безвиза и укрепление партнерства в сфере энергетики. Это будет важное событие, — отметил глава МИД.

Между тем западные журналисты накануне сообщили, что на очередном саммите Украина — ЕС Евросоюз планирует усилить критику агрессии России, поскольку боевые действия на Донбассе продолжают уносить жизни.

Ожидается, что в совместной декларации Европейский Союз осудит нарушение режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями и обратится к РФ с призывом полностью взять на себя ответственность в этой ситуации.

Почему проведения саммита важно для Украины

Политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV говорит, что Европейский Союз является и должен быть одним из наших стратегических партнеров и направлений развития сотрудничества. Поэтому с точки зрения безопасности, политической и экономической, саммит Украина — ЕС, бесспорно, очень важен.

С точки зрения безопасности он важен на фоне того, что нам нужно сотрудничать со странами ЕС именно в оборонной сфере. Поскольку в Европе происходят процессы, которые указывают на создание дополнительных оборонительных союзов.

— Кроме того, сейчас пытаются реанимировать оборонительный союз в составе ЕС, который заключается в том, чтобы обмениваться разведданными, проводить военные учения и разрабатывать средства взаимодействия, чтобы противостоять возникающим угрозам. Поэтому Украину нужно активно привлекать ко всем инициативам, которые касаются европейской безопасности и сотрудничества, — поясняет эксперт.

Относительно экономических аспектов сотрудничества политолог отмечает важность получения Украиной так называемого промышленного безвиза. Поскольку он предусматривает предоставление нашим производителям возможностей сертифицировать и стандартизировать продукцию по нормам ЕС, чтобы она имела доступ на европейские рынки.

В этом вопросе государство должно быть локомотивом изменений и ускорить их своим сотрудничеством с Евросоюзом.

— Еще один момент, который касается экономики — вопрос расширения квот на украинскую продукцию, которая поставляется в ЕС. Нам необходимо, чтобы они пересматривались чаще и увеличивались. Чтобы украинские производители получали еще больше возможностей экспортировать свою продукцию на европейский рынок, — добавляет эксперт.

Не менее важной темой саммита Александр Мусиенко называет соглашение об инфраструктурных проектах и ​​сотрудничество в транспортной отрасли.

— Такой принципиальный документ, как соглашение об открытом небе с ЕС, даст возможность и толчок для доступа европейских авиакомпаний на украинские рынки и расширения маршрутов полетов. Это тоже очень важно, ведь это — конкуренция. В перспективе это может привести к увеличению количества направлений, куда можно улететь из украинских аэропортов, и к удешевлению авиабилетов, — объясняет он.

Незамеченными не останутся и события, происходящие в Украине вокруг антикоррупционных органов. В частности, это касается задержек в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которого не могут назначить с января.

Отметим, 9 октября очередное заседание комиссии, которая должна избрать нового руководителя САП, не состоялось ввиду отсутствия кворума.

— Безусловно, антикоррупционная реформа и все, что происходит вокруг нее, беспокоит американцев и европейцев. Поэтому, по моему мнению, нам об этом напомнят во время саммита, — считает эксперт.

В целом Александр Мусиенко уверен, что с политической точки зрения проведение саммита Украина — ЕС это некий апдейт, обновление реформ, которые сейчас проводятся совместно с Евросоюзом.

Не менее важным политолог считает то, чтобы в итоговом заявлении встречи прозвучали призывы о поддержке Украины, ее территориальной целостности и осуждение действий России.