У вівторок, 12 жовтня, в рамках саміту Україна-ЄС у Києві було підписано угоду про спільний авіаційний простір.

Довгоочікувану угоду про відкрите небо між Україною та Євросоюзом підписали прем’єр-міністр нашої країни Денис Шмигаль, посол головуючої в ЄС Словенії в Україні Томаж Менцін та верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Крім того, було підписано угоду між нашою країною та Євросоюзом (і Європейським співтовариством з атомної енергії) про участь України в рамковій програмі з досліджень та інновацій Horizon Europe. Документ підписали міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет та Жозеп Боррель.

Водночас віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина разом із Жозепом Боррелем підписали угоду про участь нашої країни у програмі Crative Europe (Креативна Європа) на 2021–2027 роки.

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