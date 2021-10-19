Интервью Владимира Зеленского на Свободе слова: главные тезисы

18 октября в программе Свобода слова на телеканале ICTV состоялся показ эксклюзивного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства рассказал о возможном локдауне в стране, Северном потоке-2, реформах, членстве Украины в ЕС, деле Медведчука и тому подобное.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с основными тезисами из интервью Зеленского.

Северный поток-2

В эксклюзивном интервью глава государства заявил, что СП-2 — это современное энергетическое оружие России, которое несет вызовы для Европы и Украины.

— Мы понимали, что для нас это будут вызовы. Но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено. Тем не менее, мы говорили об энергетической опасности всей Европы. Сейчас нас слышат, уже пошла реакция, — объяснил президент.

Зеленского подчеркнул, что для Украины важно, чтобы третий энергетический пакет был применен к СП-2, чтобы все было по международному закону.

Кроме того, президент отметил, что в украинских хранилищах мало газа, и неизвестно, что будет дальше.

— Непросто реагировать на то, что у нас там в хранилищах, хватает ли у нас газа для общества на зиму. Его мало, потому что мы не понимаем, что будет дальше. Следующая зима также обязательно придет и в Украину, и в мир. И так же, когда закончится у нас контракт о транзите российского газа Украиной в 2024 году. Что будет 1 января 2025? Это также очень серьезный вызов.

По словам Зеленского, в Украине точно будут готовить трансформацию энергобезопасности, которую в ближайшее время покажут людям.

Локдаун в Украине

Президент не исключает возможности введения локдауна на всей территории Украины. Однако он признался, что выступает против этого из-за роста бюджета в стране.

— У нас растет ВВП, бюджет. Наполнение бюджета в этом году увеличилось больше, чем по плану. В следующем году оно также увеличится. Мы поэтому позволили себе минимальную зарплату для врача 20 тыс., для медработника — 13,5 тыс. Такого никогда не было. Это очень серьезный шаг вперед. Локдауна я не хочу совсем. И поэтому у людей выбор — вакцинация. Другого нет, — подчеркнул Зеленский.

Встреча нормандской четверки

Зеленский объяснил, что только от России зависит, состоится ли встреча в формате нормандской четверки.

— Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина, со своей стороны, заинтересована и во встрече с президентом России в любом формате, — отметил глава государства.

Также Зеленский отметил, что Украина заявила во время встречи в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о готовности делать шаги для того, чтобы встреча состоялась.

Дело Медведчука

Зеленский назвал серьезными обвинениями слова председателя СБУ Ивана Баканова о том, что отдельные украинские чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы.

— Это серьезные обвинения. Скажем так, я бы не хотел сейчас говорить какую-то информацию, которую затем будут использовать адвокаты “товарища” Медведчука и его бывшего патрона в этом деле, или патронов, — заявил глава государства.

Как отметил президент, он понимает, о каких чиновников идет речь, но это нужно доказать.

Членство Украины в ЕС

По мнению президента, Украина была бы в ЕС уже вчера, если бы вопрос членства зависел только от президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Вместе с тем Зеленский отмечает, что решение о членстве Украины в ЕС, которое видит в будущем большинство граждан, должно быть акцентировано всеми странами-членами ЕС.

— 27 стран должны сказать: Да, мы видим Украину членом, и проголосовали за это. Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС. Один на один они говорят: мы — за, вопрос с другими странами. Потом ты едешь в ту, другую страну, а там тоже говорят: мы — за. Есть вопросы с другими странами, — рассказал президент.

Судебная и антикоррупционная реформа

Зеленский отметил, что Украине удалось принять два важных закона — О высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия, которые разблокировали судебную реформу.

Он признал, что процесс принятия был сложным из-за тысячи поправок, но достаточно быстрый по сравнению с прошлыми годами.

— Сложно, 3-5 тыс. поправок. Очень сложно. Что с этим делать? И ты находишь разные решения: и политические, и договоренности. Главные два закона проголосованы. Конституционный суд — вопрос сейчас, — подчеркнул Зеленский.

В то же время касательно антикоррупционной реформы, то президент признался, что есть торможение, однако она продолжается.

-Есть вызовы, есть торможение некоторые, но, тем не менее, сегодня, при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады, мы ускорим голосования второго чтения закона о НАБУ. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе, если депутаты не подведут. Верю в них, это важно, — отметил глава государства.

Тарифы на электроэнергию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине не растут, хотя на мировом рынке ее цена увеличивается.

— У нас электроэнергия осталась такая же, как была к отопительному сезону. И наоборот — цена уменьшилась для малообеспеченных людей. Я убежден, что, несмотря на эти вызовы — а они сложные, — мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой, — объяснил президент.

В то же время Зеленский отметил, что в определенных областях сейчас есть некоторые технические вопросы, которые будут решены.

Об открытии Pandora Papers и оффшорах

Зеленский назвал расследование Слидство.Инфо по результатам открытия Pandora Papers относительно документов нескольких десятков офшорных фирм, якобы зарегистрированных на Квартал 95 в 2012 году — старой историей.

— Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю как профессионал. Почему? Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году то же самое кино я видел на каналах Порошенко, которое показывали, потому что понимали, что против меня грязи никакой нет, — сказал глава государства.

В то же время президент заявил, что всегда вел открытую деятельность.