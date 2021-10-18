Интервью Зеленского на Свободе слова: главные тезисы

В понедельник, 18 октября, в программе Свобода слова на телеканале ICTV состоится показ эксклюзивного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О цене на газ для потребителей, отопительном сезоне, закон о деолигархизации, круглосуточном аресте Виктора Медведчука — эти и другие темы прокомментировал Владимир Зеленский. Самое интересное из интервью главы украинского государства — в материале Фактов ICTV.

Цены на газ

В эксклюзивном интервью Зеленский заверил граждан, что сейчас Украина имеет достаточно запасов газа, чтобы начать отопительный сезон со стабильными ценами на газ.

— На сегодня достаточно газа для общества и потребителей по нормальным ценам по сравнению с европейскими. Цена сейчас составляет уже $2 тыс. Реальная цена на рынке, если бы власть не вмешалась, составила бы для людей не менее 50 грн. А так для людей от НАК Нафтогаза — около 8 грн. Я думаю, что это важный пакет в год, который мы ввели, — отметил он.

По словам Зеленского, старт отопительного сезона — это ответственность центральной и местной власти.

— Отопительный сезон — ответственность всей власти: как центральной, так и местной. Поэтому мы подписали меморандум. НАК Нафтогаз и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и объем. В любом случае это будет нормальная цена, — заверил глава государства.

Закон о деолигархизации

Зеленский рассказал, что в настоящее время правительство не отправило в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации. По его словам, документ направят в совещательный орган Совета Европы после того, как его подпишет президент Украины, поскольку только тогда его действительно рассмотрит Венецианская комиссия.

— Давайте будем последовательными. Мы знакомы с руководителем Венецианской комиссии Джанни Букикио. Мне кажется, он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ. Это не окончательный закон. К тому же за него не проголосовали, он не был подписан президентом Украины. Он хотел бы (это его прямая речь) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины. И тогда мы с вами получим от них заключения, — убежден Зеленский.

Он отметил, что Венецианская комиссия рассмотрит законопроект только после того, как его подпишет президент Украины.

— Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали во втором чтении. Это был политический шаг. Я считаю, что мелкий и ошибочный. Я позвонил Букикио и он мне сказал: я вам обещаю. Мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, потому что тогда его бы действительно рассмотрела Венецианская комиссия.

Круглосуточный арест Медведчука

По словам Зеленского, если Россия подтвердила бы, что Виктор Медведчук имеет российское гражданское, тогда правительство могло бы рассмотреть возможность его обмена на других граждан Украины, которые находятся сейчас за рубежом.

— Медведчук — гражданин Украины, поэтому к нему применяют украинское законодательство. С другой стороны, если Россия подтвердила бы, что у Медведчука есть российское гражданство, то вполне возможно. Тогда мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможность обмена Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине.

Полную версию интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским можно будет посмотреть в понедельник, 18 октября, в 21.20 в программе Свобода слова на телеканале ICTV.