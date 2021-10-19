Інтерв'ю Володимира Зеленського на Свободі слова: головні тези

18 жовтня у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV відбувся показ ексклюзивного інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава держави розповів про можливий локдаун в країні, Північний потік-2, реформи, членство України в ЄС, справу Медведчука тощо.

Факти ICTV пропонують ознайомитися із основними тезами з інтерв’ю Зеленського.

Північний потік-2

У ексклюзивному інтерв’ю глава держави заявив, що ПП-2 – це сучасна енергетична зброя Росії, яка несе виклики для Європи та України.

– Ми розуміли, що для нас це будуть виклики. Але у нас є свій газ, і наше суспільство буде забезпечене. Тим не менш, ми говорили про енергетичну небезпеку всієї Європи. Зараз нас чують, вже пішла реакція, – пояснив президент.

Зеленського наголосив, що для України важливо, щоб третій енергетичний пакет був застосований до ПП-2, щоб все було за міжнародним законом.

Окрім того, президент відзначив, що в українських сховищах замало газу, і невідомо, що буде далі.

– Непросто реагувати на те, що у нас там у сховищах, чи вистачає у нас газу для суспільства на зиму. Його замало, бо ми не розуміємо, що буде далі. Наступна зима також обов’язково прийде і в Україну, і в світ. І так само, коли закінчиться у нас контракт про транзит російського газу Україною у 2024 році. Що буде 1 січня 2025 року? Це також дуже серйозний виклик.

За словами Зеленського, в Україні точно готуватимуть трансформацію енергобезпеки, яку найближчим часом покажуть людям.

Локдаун в Україні

Президент не виключає можливості запровадження локдауну на всій території України. Однак він зізнався, що виступає проти цього через зростання бюджету в країні.

– У нас зростає ВВП, бюджет. Наповнення бюджету в цьому році збільшилося більше, ніж було за планом. Наступного року воно також збільшиться. Ми тому дозволили собі мінімальну зарплату для лікаря 20 тис., для медпрацівника – 13,5 тис. Такого ніколи не було. Це дуже серйозний крок вперед. Локдауну я не хочу зовсім. І тому у людей вибір – вакцинація. Іншого немає, – наголосив Зеленський.

Зустріч нормандської четвірки

Зеленський пояснив, що лише від Росії залежить, чи відбудеться зустріч у форматі нормандської четвірки.

– Німеччина, Франція й Україна зацікавлені у зустрічі в нормандському форматі. Україна, зі свого боку, зацікавлена і в зустрічі з президентом Росії у будь-якому форматі, – зазначив глава держави.

Також Зеленський наголосив, що Україна заявила під час зустрічі у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном про готовність робити кроки для того, щоб зустріч відбулася.

Справа Медведчука

Зеленський назвав серйозними звинуваченнями слова голови СБУ Івана Баканова про те, що окремі українські високопосадовці у розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України і будували спільні із терористами схеми.

– Це серйозні звинувачення. Скажімо так, я б не хотів зараз казати якусь інформацію, яку потім використовуватимуть адвокати “товариша” Медведчука і його колишнього патрона у цій справі, чи патронів, – заявив глава держави.

Як відзначив президент, він розуміє, про яких високопосадовців йде мова, але це потрібно довести.

Членство України в ЄС

На думку президента, Україна була б у ЄС вже вчора, якби питання членства залежало лише від президента Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Разом із тим Зеленський зауважує, що рішення про членство України в ЄС, яке бачить у майбутньому більшість громадян, має бути акцентоване всіма країнами-членами ЄС.

– 27 країн мають сказати: Так, ми бачимо Україну членом, і проголосували за це. Я окремо спілкуюся із представниками кожної з країн ЄС. Сам на сам вони кажуть: Ми – за, є питання з іншими країнами. Потім ти їдеш до тієї, іншої країни, а там теж кажуть: Ми – за. Є питання з іншими країнами, – розповів президент.

Судова та антикорупційна реформи

Зеленський наголосив, що Україні вдалося ухвалити два важливі закони – Про вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя, які розблокували судову реформу.

Він визнав, що процес ухвалення був складним через тисячі правок, але достатньо швидкий порівняно з минулими роками.

– Складно, 3-5 тис. поправок. Дуже складно. Що із цим робити? І ти знаходиш різні рішення: і політичні, і домовленості. Головні два закони проголосовані. Конституційний суд – є питання наразі, – наголосив Зеленський.

Водночас щодо антикорупційної реформи, то президент зізнався, що є загальмування, однак вона триває.

–Є виклики, є загальмування деякі, але, тим не менш, сьогодні, при деяких змінах у керівництві Верховної Ради, ми пришвидшимо голосування другого читання закону про НАБУ. Впевнений, що ми проголосуємо за цей закон наступного тижня, якщо депутати не підведуть. Вірю у них, це важливо, – зауважив глава держави.

Тарифи на електроенергію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тарифи на електроенергію в Україні не ростуть, хоча на світовому ринку її ціна збільшується.

– У нас електроенергія залишилася така ж, як була до опалювального сезону. І навпаки – ціна зменшилася для малозабезпечених людей. Я переконаний, що, незважаючи на ці виклики – а вони складні, – ми йдемо в опалювальний сезон зі стабільною політикою, – пояснив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що в певних областях зараз є деякі технічні питання, які будуть вирішені.

Про відкриття Pandora Papers і офшори

Зеленський назвав розслідування Слідство.Інфо за результатами відкриття Pandora Papers щодо документів кількох десятків офшорних фірм, нібито зареєстрованих на Квартал 95 у 2012 році – старою історією.

– Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я вам кажу як професіонал. Чому? По-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році те ж саме кіно я бачив на каналах Порошенка, яке показували, тому що розуміли, що проти мене бруду ніякого немає, – сказав глава держави.

Водночас президент заявив, що завжди вів відкриту діяльність.