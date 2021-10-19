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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Буймистер исключили из фракции Слуга народа

Буймистер исключили из фракции Слуга народа

Народного депутата Людмилу Буймистер исключили из фракции Слуга народа. Соответствующее заявление во время заседания парламента зачитал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Согласно ч. 3 ст. 60 закона О регламенте Верховной Рады, сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии Слуга народа народного депутата Украины Людмилы Буймистер. Информация оформлена письмом, — отметил спикер.

Сама Людмила Буймистер в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что продолжит работать в парламенте как внефракционный депутат.

По ее словам, в Верховной Раде достаточно сил с проукраинской позицией, поэтому точно будет с кем работать.

Ранее руководство фракции Слуга народа неоднократно говорило о возможности исключения Людмилы Буймистер, поскольку она ведет себя как оппозиционный депутат и голосует вопреки позиции политсилы.

Людмила Буймистер — не первый народный депутат, которого исключают из фракции. В мае этого года народного депутата Евгения Шевченко исключили из Слуги народа.

20 апреля он встречался с Александром Лукашенко — самопровозглашенным президентом Беларуси, хотя фракция не отправляла его на эту встречу.

После этого от Шевченко потребовали объяснений, а впоследствии и вовсе исключили из фракции.

Фото: УНИАН

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