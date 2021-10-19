Народного депутата Людмилу Буймистер исключили из фракции Слуга народа. Соответствующее заявление во время заседания парламента зачитал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Согласно ч. 3 ст. 60 закона О регламенте Верховной Рады, сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии Слуга народа народного депутата Украины Людмилы Буймистер. Информация оформлена письмом, — отметил спикер.

Сама Людмила Буймистер в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что продолжит работать в парламенте как внефракционный депутат.

По ее словам, в Верховной Раде достаточно сил с проукраинской позицией, поэтому точно будет с кем работать.

Ранее руководство фракции Слуга народа неоднократно говорило о возможности исключения Людмилы Буймистер, поскольку она ведет себя как оппозиционный депутат и голосует вопреки позиции политсилы.

Людмила Буймистер — не первый народный депутат, которого исключают из фракции. В мае этого года народного депутата Евгения Шевченко исключили из Слуги народа.

20 апреля он встречался с Александром Лукашенко — самопровозглашенным президентом Беларуси, хотя фракция не отправляла его на эту встречу.

После этого от Шевченко потребовали объяснений, а впоследствии и вовсе исключили из фракции.