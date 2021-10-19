Народного депутата Людмилу Буймістер виключили з фракції Слуга народу. Відповідну заяву під час засідання парламенту зачитав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Відповідно до ч. 3 ст. 60 закону Про регламент Верховної Ради, повідомляємо про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу народного депутата України Людмили Буймістер. Інформація оформлена листом, – зазначив спікер.

Сама Людмила Буймістер в ефірі одного з українських телеканалів заявила, що продовжить працювати у парламенті як позафракційний депутат.

За її словами, у Верховній Раді достатньо сил з проукраїнською позицією, тому точно буде із ким працювати.

Раніше керівництво фракції Слуга народу неодноразово говорило про можливість виключення Людмили Буймістер, оскільки вона поводиться як опозиційний депутат і голосує всупереч позиції політсили.

Людмила Буймістер – не перший народний депутат, якого виключають із фракції. У травні цього року народного депутата Євгена Шевченка виключили зі Слуги народу.

20 квітня він зустрічався з Олександром Лукашенком – самопроголошеним президентом Білорусі, хоча фракція не відправляла його на цю зустріч.

Після цього від Шевченка зажадали пояснень, а згодом і взагалі виключили з фракції.