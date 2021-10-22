Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину, Нафтогазу и Оператору ГТС определить специальные условия по транспортировке дополнительных объемов природного газа газотранспортной системой Украины в страны Европейского Союза.

Об этом по итогам заседания 22 октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, объемы газа, которые будут поставляться в Европу, должны быть не менее 55 млрд кубов в год.

– Вы знаете, что мы сегодня имеем контракт с Российской Федерацией на 40 млрд кубов газа. К этому контракту безо всяких проблем мы можем предложить нашим европейским друзьям дополнительные 55 млрд кубов газа. Такое решение сегодня было принято, – подчеркнул Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что 22 октября премьер-министр Денис Шмигаль получил письмо от главы молдавского правительства Натальи Гаврилицы с просьбой помочь Молдове с объемами газа из-за шантажа Газпрома.

Представители Совбеза поручили правительству рассмотреть этот вопрос.

По убеждению Алексея Данилова, Украина сможет оказать Молдове такую помощь в ближайшее время.

Фото: СНБО