Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну, Нафтогазу та Оператору ГТС визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу газотранспортною системою України до країн Європейського Союзу.

Про це за підсумками засідання 22 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, обсяги газу, які постачатимуться до Європи, мають бути не менше ніж 55 млрд кубів на рік.

– Ви знаєте, що ми сьогодні маємо контракт із Російської Федерацією на 40 млрд кубів газу. До цього контракту без жодних проблем ми можемо запропонувати нашим європейським друзям додаткові 55 млрд кубів газу. Таке рішення сьогодні було ухвалене, – наголосив Олексій Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що 22 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав листа від очільниці молдавського уряду Наталії Гаврилиці з проханням допомогти Молдові з обсягами газу через шантаж Газпрому.

Представники Радбезу доручили уряду розглянути це питання.

На переконання Олексія Данілова, Україна зможе надати Молдові таку допомогу найближчим часом.

Фото: РНБО