1 ноября в 22:45 начинается очередной выпуск телепрограммы Свобода слова на ICTV с Вадимом Карпьяком. За происходящим в студии политического шоу можно наблюдать онлайн на сайте Факты ICTV.

Главная тема очередного выпуска – каким будет ответ Киева на агрессивные действия Москвы, которая, по информации издания Washington Post, снова концентрирует войска у наших границ.

Второй вопрос – Россия использует газ как энергетическое оружие против Европы и Украины. Последняя постарается помочь европейским партнерам газотранспортной системой.

Гости программы:

Анна Маляр, заместитель министра обороны;

Елена Зеркаль, советник министра энергетики;

Алексей Устенко, народный депутат, фракция Слуга народа;

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019);

Михаил Забродский, генерал-лейтенант, народный депутат, фракция Европейская солидарность;

Роман Костенко, заместитель председателя фракции Голос, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Новый политический сезон программы Свобода слова стартовал на телеканале ICTV 6 сентября. Она впервые вышла в эфир из новой студии, смонтированной по последнему слову телевизионных технологий.